Под Новосибирском мать умершей в больнице девочки не пустили в приёмную президента РФ

Второй год подряд многодетная мать из Купино Новосибирской области пытается привлечь к ответственности врачей ЦРБ. Вера Зебницкая-Шишова после закрытия уголовного дела решила обратиться к президенту России Владимиру Путину, но в мобильную приёмную её не пустили.

У Веры Зебницкой-Шишовой было пять детей. Одна из старших дочек, пятиклассница Ангелина, всегда была главной маминой помощницей. Она нянчилась с младшими братьями и сёстрами, пока 15 апреля 2022 года в семье не произошла трагедия.

«В этот день Ангелине поставили прививку, и после она начала температурить. Сначала температура была под 39, а потом мы сбивали, до 38. Она стала слабая, вялая. Она пошла в школу, а в обед позвонили, что ей стало плохо после урока физкультуры. Она пришла, сказала, что сильно болит голова, была вся заплаканная. Я хотела дать ей таблетку, её вырвало. Начался озноб, ей было всё хуже и хуже, — рассказывала мать девочки Сиб.фм.

– Скорую вызвали, нам сказали, что её продуло. Я её доверила врачам, её увезли в больницу, думала, утром заберём. Потом она не ответила на звонок, мы узнали, что она попала в реанимацию и впала в кому. А через 10 дней она умерла».

С тех пор Зебницкая-Шишова уже много месяцев требует провести тщательное расследование причин смерти школьницы. К осени 2022 года уголовное дело всё-таки было возбуждено по статье 109 УК РФ. А в декабре прошлого года ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

К июню 2023 года в больнице побывали следователи прокуроры. Купинскую ЦРБ оштрафовали за неправильное хранение лекарств и отсутствие профильных специалистов. Но связь между действиями врачей и смерть Ангелины так и не была найдена. В Следственном комитете пришли к выводу, что даже своевременная диагностика гнойных менингоэнцефалитов не гарантировала исцеление Ангелины.

«Вышеуказанное является снованием для вывода об отсутствии прямой причинно-следственной связи между наступлением смерти ребенка и ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи в ГБУЗ «Купинская ЦРБ», в связи с чем, медицинская помощь, оказанная ребенку, не подлежит судебно-медицинской оценке по степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека»,

— сказано в постановлении СКР.

Но многодетная мать не отчаивалась и продолжала обжаловать решение о прекращении дела. Уже через месяц, к июлю, выяснилось, что следователи не учли показания трёх свидетелей, и расследование возобновили. Но ненадолго — в конце августа дело вновь закрыли.

Вера Зебницкая-Шишова и опять решила обжаловать постановление, а на прошлой неделе узнала, что в Купино будет работать мобильная приёмная президента РФ.

«Я в четверг, 5 октября, шла со школы и увидела, что стоит этот автомобиль «мобильная приёмная президента». Я зашла, сказала, что тоже хочу пожаловаться. Они засуетились, — рассказала Сиб.фм Вера Зебницкая-Шишова. – Я позвонила адвокату, чтобы мы подготовили жалобу. Дождалась, но они окружили меня так, чтобы я ни к кому не подошла».

Как объясняет мать Ангелины, ей предложили писать жалобу не президенту, а губернатору, что Вера Зебницкая-Шишова делала уже несколько раз.

«Я разговаривала с женщиной по фамилии Пушкина. Сказали: «пишите губернатору». Я им объясняю: «мне не нужны отписки, я пришла жаловаться президенту!» А мне говорят: «это не по вашей теме: здесь только про СВО»,

- утверждает многодетная мать.

В итоге женщине предложили жалобу президенту выслать заказным письмом. В автомобиль Веру Зебницкую-Шишову не пустили.

«Я пришла домой, сижу и поняла, что не спросила, как зовут человека, с которым общалась. Пришла назад, спрашиваю. Она мне отвечает, что Пушкина и представляет правительство Новосибирской области. В итоге второй раз меня к автомобилю тоже так и не пропустили»,

- заключила Вера Зебницкая-Шишова.

Жители Купино рассказывают, что ранее никакой информации о работе мобильной приёмной в районе не было. Многие узнали о её работе уже на месте. На ресурсах администрации Купинского района или сайте Кремля корреспондент Сиб.фм также не нашёл анонсов работы мобильной приёмной 5 октября или доклада об исполнении поручений по Новосибирской области.