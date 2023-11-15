Группа «ВИС» решила остановить работы по строительству четвертого моста в Новосибирске

Группа «ВИС» подтвердила информацию о переносе сроков сдачи четвертого моста в Новосибирске.

Депутаты новосибирского Заксобрания сообщили порталу Om1.ru, что активные строительные работы приостановлены по вине заказчика – областного правительства через Минтранс.

Также отметили, что из выделенных из резервного фонда правительства 7,3 млрд рублей, 3,3 млрд рублей были заморожены из-за требования предоставить отчетность. Такие условия не были предусмотрены соглашением с Федеральным дорожным агентством, выделившим федеральные средства. После 10 месяцев переговоров с региональным Минтрансом достичь согласия не удалось.

На данный момент готовность моста оценивается в 85%. План сдачи объекта переносится на 2024 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске утильсбор за заграничные авто вырос в 200 раз.