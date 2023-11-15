Хоккейная команда «Сибирь» обыграла Нижегородский клуб «Торпедо» со счётом 4:1

Хоккеисты сразились на ледовой площадке в Новосибирске во вторник, 14 ноября.

Во вторник, 14 ноября, в Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 между местной командой «Сибирь» и «Торпедо». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу новосибирской команды.

В первом периоде счёт между командами открыл игрок «Сибири». На третьей минуте шайба в ворота нижегородцев прилетела от Сергея Дубакина. Во втором периоде автором второй шайбы стал Никита Шашков. В третьем периоде шайба к нижегородцам прилетела от Николая Прохоркина. И уже на 55-й минуте игроку «Сибири» Артёму Жукову удалось забросить ещё одну шайбу к соперникам.

Сейчас в активе сибиряков 31 балл и восьмое место в таблице Восточной конференции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в ХК «Сибирь» подписали контракт с восьмилетним мальчиком, который болеет раком.