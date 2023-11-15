Как отдыхаем на Новый год 2024: сколько дней выходные, каникулы в январе, когда выходить на работу

Новогодние каникулы у работающих на пятидневке продлятся целых 10 дней. Как будут отдыхать остальные россияне, читайте ниже.

Десять новогодних выходных к ряду не могут не радовать россиян, уже привыкших к затяжных зимним каникулам. В нынешнем году она начнутся раньше обычного – за два дня до новогодней ночи-2024.

Всё дело в том, что 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, позволяя начать новогодние каникулы с вечера пятницы 29 декабря. Однако предпраздничный день, 29 декабря, не сократили на час, поэтому трудиться придётся полный рабочий день.

Далее последуют привычные 8 нерабочих дней. Выйти на работу после них нужно будет во вторник, 9-го января 2024 года, если график пятидневный (первая рабочая неделя 2024 гола будет сокращённой, точнее четырёхдневной).

Таким образом, в январе грядущего 2024 года всего 17 рабочих и 14 выходных дней, потому месяц считается самым НЕвыгодным для отпуска. Желающим максимально растянуть отпускное удовольствие рекомендуется уйти в отпуск в декабре уходящего 2023 года (и отпускные начислятся в достаточном объёме и срок удлинится за счет новогодних выходных).

Кроме того, для школьников зимние каникулы определены с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года (фактически — по 8 января, так как это тоже праздничный день).