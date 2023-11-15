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общество

Косметолог Ладыгина посоветовала регулярно увлажнять кожу зимой

Freepik, authors: misuma

Эксперт объяснила, что холодный воздух уменьшает уровень влаги кожи и поэтому его нужно постоянно поддерживать.

Косметолог Ирина Ладыгина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что зимой кожа требует постоянного ухода, так как холодный воздух снижает уровень влаги в кожных покровах и соответственно они становятся более сухими и менее упругими.

По словам специалиста, в период холодов важно пользоваться увлажняющими средствами, например, кремами и лосьонами, которые содеражи высокий уровень глицерина, гиалуроновой кислоты или масел.

Кроме того, от погодных условий начинают страдать и губы. Поэтому следует увлажнять их специальными бальзамы с витаминами и питательными маслами. Лучше всего наносить его перед выходом на улицу и при необходимости в течение дня, добавила Ладыгина.

Напомним, косметолог перечислила самые вредные привычки для здоровья кожи.

#здоровье #зима #косметолог
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Дарья Бочкун
журналист

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