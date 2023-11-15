Минтранс Новосибирской области ответил строителям моста, который не сдадут в срок

ООО «Сибирская концессионная компания», ответственная за строительство четвертого моста в Новосибирске, столкнулась с возможным судебным разбирательством из-за исполнения обязательств. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На данный момент техническая готовность четвертого моста составляет 69,84%, а общая строительная готовность — около 75%. Однако пресс-служба ГК ВИС заявляет о более высокой готовности объекта — 85%.

Минтранс сообщил, что концессионер не может подтвердить связь между возникшими нарушениями и проблемами с завершением строительства. Дополнительные расходы также не подтвердили. В ведомстве заявили о разногласиях в финансировании работ из-за изменений в проектных решениях и нормах законодательства.

На данный момент в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются три исковых заявления от Минтранса к ООО «СКК», входящей в Группу «ВИС».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мигранты высказались о запрете на работу в России.