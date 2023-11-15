В Новосибирской области мигранты высказались о запрете на работу в России

В Новосибирской области мигранты прокомментировали возможный запрет на работу в России для иностранных граждан.

Напомним, что в Тульской, Челябинской и Калужской областях ввели ограничения на трудоустройство мигрантов в некоторых отраслях. На данный момент Новосибирск эти запреты не затрагивают. Однако в перспективе в регионе может появиться отдел по борьбе с преступлениями среди мигрантов.

30-летний Азиз живет в Новосибирске почти три года. Он переехал из Узбекистана. Мужчина ожидал лучших условий труда в Россиию Однако реальность оказалась менее благоприятной. Азиз законно пересек границу, получил патент на работу и столкнулся с постоянным снижением дохода. Азиз работает в такси. Автомобиль берет в аренду. Ему приходится отдавать за машину значительную часть заработка.

Он также отметил, что взаимоотношения с местными ухудшилось. Мужчина говорит, что часто бывают конфликты на дорогах и слышит недовольства от клиентов. По словам Азиза, сотрудники ГИБДД начали более строго относиться к мигрантам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске замдиректора школы олимпийского резерва обвинили в покупке диплома.