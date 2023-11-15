Неработающим пенсионерам Новосибирска увеличат пенсию на 7,5%

На 7,5% планируют увеличить пенсию с 1 января 2024 года для неработающих пенсионеров

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увлечении пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году. Председатель Вячеслав Володин уточнил, что законодательно обеспечить решение этого вопроса поручил Владимир Путин, Президент РФ.

С 1 января 2024 года пенсии вырастут на 7,5%, это коснется более 32 миллионов граждан страны.

Дополнительные расходы на повышение пенсий составят около 234 миллиардов рублей.

Напомним, что в новом году размер детских пособий будет связан с прожиточным минимумом, который собираются пересматривать каждый год в соответствии с инфляцией.