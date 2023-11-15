Новосибирским вахтовикам вернули задолженность по зарплате в 8 миллионов рублей

После вмешательства прокуратуру Новосибирской области вахтовикам вернули зарплату, задолженность по которой была в сумме более восьми миллионов рублей

После публикации в СМИ о нарушении трудовых прав вахтовиков их строительной компанией прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска была проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 119 рабочим организации не выплатили зарплату за сентябрь 2023 года — в сумме более 8,1 миллионов рубелей. А также обнаружили отсутствие контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.

Прокурор внес директору организации представление и возбудил два дела об административных нарушениях — о не выплате зарплаты и необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Помимо этого. прокурор подал иск в суд в интересах работников.

В результате принятых мер задолженность по зарплате погасили в полном объеме.



Ранее в Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности 5 чиновников.