В Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности 5 чиновников

Чиновников Новосибирской области привлекли к ответственности за невнимательность к жителям города.

Мэру Новосибирской области внесено представление за то, что сотрудники мэрии оставляют без внимания обращения граждан, а также не соблюдают сроки по ответам на них.

По данным прокуратуры Новосибирской области, к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники мэрии. К ним относятся: заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и еще четверо чиновников мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске мэрия планирует снести дом на Расточке.