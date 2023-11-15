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общество

В Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности 5 чиновников

Фото: прокуратура НСО

Чиновников Новосибирской области привлекли к ответственности за невнимательность к жителям города.

Мэру Новосибирской области внесено представление за то, что сотрудники мэрии оставляют без внимания обращения граждан, а также не соблюдают сроки по ответам на них.

По данным прокуратуры Новосибирской области, к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники мэрии. К ним относятся: заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и еще четверо чиновников мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске мэрия планирует снести дом на Расточке.

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Валерия Митрохина
Журналист

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