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общество

В Новосибирске мэрия планирует снести дом на Расточке

Фото: Царьград

Мэрия приняла решение снести ещё один дом в микрорайоне Расточка.

В постановлении на сайте администрации Новосибирской области указывается, что в Новосибирске мэрия приняла решение снести ещё один дом в микрорайоне Расточка в Кировском районе.

Строение дома №11 на улице Мира признали аварийным и подлежащим сносу. А у собственников дома выкупят 18 квартир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в 2024 году снесут аварийный дом на Вяземской. Мэрия Новосибирской области сообщила о том, что двухэтажный деревянный дом признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2020 года. Сейчас дату расселения панируют назвать в 2024 году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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