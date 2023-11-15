Опубликовано видео с места пожара в здании со школой в Новосибирске

Из здания в центре Новосибирска эвакуировали 165 человек.

Экстренные службы продолжают тушить пожар в подвале дома №89 по улице Максима Горького, где находятся Центральный районный суд и «Русская классическая школа». Кадры работы спасателей опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что пожарные прибыли на место вызова всего через две минуты после получения сообщения о задымлении. В результате возгорания пострадавших нет, но из здания было эвакуировано 165 человек, включая 91 ребенка.

Пламя удалось локализовать в 12:14. В настоящее время улицы Максима Горького и Каменская перекрыты для беспрепятственной работы пожарных, на месте происшествия задействованы 37 человек и 12 единиц техники.

В Управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло не в Центральном районном суде, а с другой стороны здания, где расположена «сторонняя организация».