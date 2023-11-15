Отец кемеровчанки Веры Пехтелевой прокомментировал помилование убийцы своей дочери

Отец убитой Веры Пехтелевой прокомментировал помилование ее убийцы

Напомним, что в начале 2020 года кемеровчанин Владислав Канюс, когда его девушка, Вера Пехтелева, в отношениях с которой он состоял три года, заявила, что хочет уйти от него, молодой человек зверски убил её. Приговор ему вынесли в июле 2022 года, а в апреле 2023 указом Президента Российской Федерации его помиловали, освободили от дальнейшего наказания и сняли судимость. В настоящий момент он вернулся из зоны действия СВО на Украине.

Отец убитой Веры дал «Собеседнику» комментарий по этому поводу.

«...получается, отбывала эта нелюдь наказание в колонии строгого режима меньше полугода. По решению суда нас, родителей, обязаны были письменно извещать о прибытии его в исправительное учреждение, однако этого не делали, мы сами узнали, что в конце концов он оказался в Ростове-на-Дону, откуда уже убыл на СВО», — сообщил Евгений Пехтелев.

Мужчина также добавил, что по приговору Владислав обязан выплатить в качестве компенсации морального вреда четыре миллиона рублей потерпевшим: по 1,5 миллиона родителям, один миллион — дяде и 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению, но указ Президента избавил Канюса от этих обязательств.

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