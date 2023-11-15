«Сибирь» подписала контракты с двумя молодыми хоккеистами

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новые контракты с двумя воспитанниками

«Сибирь» подписала контракты со своими молодыми воспитанниками. Об этом сообщает «ХК Сибирь (Новосибирская область)» во «ВКонтакте».

18-летний Егор Климович в прошлом сезоне стал вторым бомбардиром молодежной команды — 19 шайб и 30 результативных передач в 36 матчах, а также самым полезным игроком.

Летом он провел сборы с «Сибирью» и дебютировал в КХЛ. На сегодняшний день Егор провел 22 матча, где набрал три очка.

20-летний Иван Климович дебютировал в «Сибири» в прошлом сезоне, где провел девять матчей. Среднее игровое время составило 4:44. Он стал лучшим бомбардиром молодежной команды «Сибирские снайперы» — 23 шайбы и 29 передач в 35 матчах.

В этом сезоне у нападающего было 29 матчей, в которых он сделал одну результативную передачу и забросил четыре шайбы. Среднее игровое время составило 12:03.

«Этот шаг доказывает, что декларирование целей и задач не пустая болтовня, а стратегия развития клуба. Нам удалось сохранить наших воспитанников в родном клубе, несмотря на многочисленные просьбы из разных клубов об их продаже», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

Напомним, что «Сибирь» обыграла Нижегородский клуб «Торпедо» со счётом 4:1