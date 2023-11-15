Стальную стелу в честь бойцов СВО установили в Новосибирской области

В городе Обь появилась стальная стела в честь бойцов СВО.

Благодаря победе в конкурсе общественных проектов «Наследие-2023», председатель общественной организации «Женский Совет» Людмила Можейко вместе с инициативной группой получили грантовые средства на установку стальной стелы в городе Обь Новосибирской области. Об этом сообщило издание «Аэро-Сити».

Стальную стелу выковала семья кузнецов Сорокиных.

Напомним, что в Госдуме обозначили срок возвращения мобилизованных из зоны СВО. Госдума пообещала дать официальный ответ на массовые запросы в ближайшие 30 дней.