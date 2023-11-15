В Новосибирске болельщики «Сибири» смогут проверить мужское здоровье перед матчем

В ноябре, в месяц борьбы с раком простаты, болельщики хоккейного клуба «Сибирь» смогут проверить свое мужское здоровье. Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.

В преддверии домашнего матча с «Металлургом» из Магнитогорска, клуб совместно с региональным центром общественного здоровья запускает инициативу по профилактике мужского рака.

С 12:00 до 19:30 на парковке «Сибирь-Арены» поставят два мобильных медицинских комплекса, в которых можно будет пройти флюорографию и диспансеризацию. Мужчинам также предложат провести исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА).

От 17:30 до 19:20 в холле «Сибирь-Арены» (секторы Е1 и Е2) организуют зону профилактики. Там специалисты покажут информацию о рисках развития онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

На самом матче болельщики получат особые хлопушки в розово-фиолетовой гамме. Розовый цвет символизирует борьбу с раком молочной железы, в то время как фиолетовый – поддержку в борьбе с раком предстательной железы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Сибирь» подписала контракты с двумя молодыми хоккеистами.