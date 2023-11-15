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общество проиcшествия

В Новосибирске на улице нашли труп молодого парня 22 лет

Фото: freepik

Под окнами многоэтажного дома в Новосибирске нашли тело молодого человека без признаков жизни.

СУ СК РФ по региону сообщили для портала "АиФ-Новосибирск" о том, что сегодня, 15 ноября, возле дома в Железнодорожном районе города Новосибирск был обнаружен труп парня 22 лет.

Сейчас по факту гибели человека начата проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что под Новосибирском обнаружили разложившийся труп без головы. Это тело пропавшего два месяца назад жителя села Новокурупкаевка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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