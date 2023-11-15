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Авто общество

В Новосибирске образовалась 10-километровая пробка

Фото: Яндекс карты

Вечером в городе ситуацию на дорогах оценили на семь баллов.

Вечером в среду, 15 ноября, в Новосибирске образовалась 10-километровая пробка с небольшими просветами. Информация об этом появилась в онлайн-картах.

Затор образовался с Мочищенского шоссе до улицы Большевистской. Вечером ситуацию на дорогах города оценили на семь баллов. В настоящее время загруженность улиц уменьшилась до пяти баллов.

Наибольшие проблемы с движением наблюдались на Димитровском мосту, в районе Речного вокзала и на Октябрьском мосту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель Toyota Corolla снёс два шлагбаума и скрылся.

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Игорь Кириченко
Журналист

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