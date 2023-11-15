В Новосибирске водитель Toyota Corolla снёс два шлагбаума и скрылся

Водитель снёс шлагбаум во дворе Новосибирска и просто уехал.

В группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» 13 ноября опубликовали видео, на котором водитель Toyota Corolla снёс два шлагбаума во дворе дома по адресу Гоголя, 194, в Новосибирске.

На записи видно, как водитель сначала остановился перед шлагбаумом, а потом решил напрочь снести его, причём от напора у Toyota Corolla слетели крепления багажника на крыш, но водителя это не остановило и он просто уехал.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске пьяный водитель хотел переложить вину за ДТП на мёртвого товарища.