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общество

В Новосибирске около строящегося нового кампуса НГУ началось благоустройство

Фото: пресс-служба НГУ

На объектах первой очереди кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) активно продолжается благоустройство территории. Об этом сообщает пресс-служба университета.

На данный момент 50% дорожного полотна автомобильных проездов и автостоянок уже готовы. Также завершили первый слой асфальта и установили бордюры.

Объекты первой очереди, включающие в себя новый учебный корпус и досуговый центр Сибирского университетского научного центра (СУНЦ) НГУ, завершили на 60%. Вторая очередь строительства также идет опережая график. В корпусе поточных аудиторий ведут монтаж витражей, устройство вентилируемого фасада, а научно-исследовательский центр проходит этап устройства монолитных железобетонных стен первого этажа.

Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал, что новый кампус играет ключевую роль в стратегии университета. Он предоставляет расширенные образовательные возможности и способствует развитию наукоемких технологий. Вторая очередь строительства включает в себя Учебно-научный центр Института медицины и психологии. Там начали работы по монолитным железобетонным стенам третьего этажа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Заксобрания обсуждают меры для снижения аварийности на дорогах Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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