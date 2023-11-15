В Новосибирске ожидается резкое похолодание и гололёд

Мэр Новосибирской области дал указания перед предстоящим гололёдом.

К концу недели в Новосибирской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания.

По его словам, сейчас в городе средняя температура в городе выше на 4-7 градусов, а уже ночью отметка термометра достигает -10 градусов.

Мэр Новосибирской области Анатолий Локоть заявил, что такое понижение температуры может привести к сильному гололёду, поэтому он считает о необходимости активизации уборки улиц и обеспечения безопасности горожан.

Ранее Сиб.фм сообщал о пяти правилах, которые помогут пережить новосибирский гололёд без травм.