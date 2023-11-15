В Новосибирске пенсионеров научили защищаться от кибермошенников

Специалисты министерства цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с партнерами ИТ-отрасли провели занятие для пенсионеров.

В Новосибирске было организовано мероприятие по инициативе главы минцифры Сергея Цукаря в соответствии с приоритетами проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика РФ», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Специалисты министерства цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с партнерами ИТ-отрасли провели занятие для пенсионеров.

По словам министра, еженедельно мошенники похищают у жителей Новосибирской области около 50 миллионов рублей. Это может коснуться разных групп населения, но всё же пожилым людям стоит уделить особое внимание, так как они считаются самой уязвимой и доверчивой аудиторией.

Начальник отдела информационной безопасности региональной минцифры Сергей Манаенков рассказал пенсионерам о популярных схемах мошенничества и способах защиты личных данных, мерах безопасности в цифровом пространстве.

Напомним, что мошенники могут отследить владельца смартфона по Bluetooth.