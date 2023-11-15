В Новосибирске переводчик может получать до 170 тысяч рублей

В ноябре 2023 года сервис SuperJob провел анализ предложений работодателей на позицию «Переводчик» в производственных компаниях Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщили в компании.

Специалистам с неполным высшим лингвистическим образованием, грамотной устной и письменной речью, а также знанием иностранного языка на свободном уровне и делового этикета предлагается зарплата от 35 до 43 тыс. рублей.

Кандидаты с опытом перевода технической документации и стажем работы переводчиком от 1 года могут рассчитывать на зарплату от 43 до 55 тыс. рублей.

Сотрудникам с высшим лингвистическим образованием, знанием второго иностранного языка, опытом последовательного устного перевода и стажем работы от 2 лет предлагается зарплата от 55 до 83 тыс. рублей.

Специалисты с опытом синхронного перевода и стажем работы устным переводчиком от 3 лет могут получать от 83 до 170 тыс. рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жителям дома-памятника в Колывани пришли пятизначные счета за капремонт.