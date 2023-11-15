В Новосибирске жителям дома-памятника в Колывани пришли пятизначные счета за капремонт

В Колыванском посёлке Новосибирска жители исторического дома №33, построенного 115 лет назад, столкнулись со сложностями, когда хотели сделать ремонт. Дом включили в программу капитального ремонта. Это вызвало у его жильцов опасения из-за высоких счетов.

Расположенный на улице Ленина дом №33 имеет богатую историю, начиная с времен купца Дмитрия Титова. С момента его постройки, в здании жили мясники, детский сад, сотрудники НКВД и другие учреждения.

Жильцы, переехавшие сюда несколько лет назад, обнаружили, что живут в историческом памятнике. Из-за этого они не могут сделать ремонт. Для вмешательства во внешний облик здания требуется специальное разрешение.

Семье, проживающей в одной из квартир, пришли пятизначные счета на общую сумму 35 656 рублей 95 копеек за несколько месяцев.

Однако, несмотря на выставленные счета, капитальный ремонт в здании не проводят. Сотрудники отдела по охране памятников местной администрации рекомендовали семье подать дом в Фонд модернизации для капремонта.

Тем не менее, после того как дом исключили из программы капитального ремонта, взносы на ремонт прекратились.

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