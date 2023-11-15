В Новосибирске учёные изобрели колбасу, помогающую при раке и аутизме

Учёные из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) представили новый рецепт колбасы с целебными свойствами.

Заявку на патент подали в реестр Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Исследователи добавили в рецепт колбасы выжимку из белокочанной капусты и семена горчицы, придавая продукту дополнительные полезные свойства.

В описании говорится, что семена горчицы могут ускорять процесс выздоровления при раковых заболеваниях, благодаря веществам, способным ингибировать рост раковых клеток. Капуста, в свою очередь, способна уменьшить симптомы аутизма и восстанавливать умственные способности после травм головного мозга.

Проект разрабатывается группой учёных НГАУ под руководством доцента Олега Сороколетова. По словам учёного, добавление вытяжки из овощей в рецепт колбасы позволяет сохранить вкусовые качества продукта, а также устранить вредное воздействие мяса. В случае поддержки инвесторов, новая колбаса с целебными свойствами может появиться на прилавках магазинов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы смогут пить вино и худеть.