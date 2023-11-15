В Новосибирске установят камеры на незаконных свалках

Министерство природы Новосибирской области установит камеры на незаконных свалках.
Глава регионального Минприроды Евгений Шестернин с главами районов обсудил вопрос об установке камер видеонаблюдении на незаконных свалках.
Сейчас в ведомстве планируют установить аппаратуру в Тогучинском районе.
«Камеры фиксируют нарушителя и параллельно высылают информацию в полицию», — написал министр Евгений Шестернин в своём Telegram-канале.
Напомним, что незаконный вывоз мусора фиксируют на видеокамеры в Новосибирске.