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общество

В Новосибирске установят камеры на незаконных свалках

Фото: АиФ-Новосибирск

Министерство природы Новосибирской области установит камеры на незаконных свалках.

Глава регионального Минприроды Евгений Шестернин с главами районов обсудил вопрос об установке камер видеонаблюдении на незаконных свалках.

Сейчас в ведомстве планируют установить аппаратуру в Тогучинском районе.

«Камеры фиксируют нарушителя и параллельно высылают информацию в полицию», — написал министр Евгений Шестернин в своём Telegram-канале.

Напомним, что незаконный вывоз мусора фиксируют на видеокамеры в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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