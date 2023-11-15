В Новосибирске утильсбор за авто из-за границы вырос в 200 раз

С 29 октября в России вступили в силу новые правила утилизационного сбора.

Льгота предоставляется только тем, кто использует свой автомобиль лично и зарегистрировал его в ГИБДД в течение последних 12 месяцев.

Многие граждане, покупавшие автомобили через компании до введения новых правил, столкнулись с трудностями из-за задержек в доставке. Это привело к резкому увеличению стоимости утилизационного сбора для них в 250 раз. Новым владельцам приходится оплачивать разницу между льготным и полным утилизационным сбором.

В ответ на обращения граждан глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился с просьбой к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко о введении временного моратория на новые нормы до 31 декабря.

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