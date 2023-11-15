В Новосибирске утильсбор за иномарки увеличился в 200 раз

В Новосибирске утильсбор за иномарки вырос в 200 раз в 2023 году.

Как сообщается в постановлении Правительства РФ, с 29 октября 2023 года в силу вступил новый утилизационный сбор. Сумма пошлины увеличилась в 200-250 раз.

Правительство РФ приняло постановление, по которому владелец может официально оформить иномарку, если выплатит государству ещё одну её стоимость.

Сейчас большинство покупателей обращаются за иномарками к компаниям, для которых уже действует утилизационный сбор, увеличившийся в сотни раз. Поэтому теперь за машину стоимостью 1,3 миллиона рублей придётся заплатить дополнительно до 1,5 миллионов.

Напомним, что жители Новосибирска записали видеообращение к Путину из-за утильсбора на автомобили.