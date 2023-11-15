В Новосибирске увеличилась цена на маршрутку №30а

В Новосибирске с 15 ноября проезд на маршрутке №30а стал стоить 50 рублей.

В маршрутке №30а неожиданно подняли цену на проезд. Теперь её стоимость составляет 50 рублей.

«Уважаемые пассажиры! На маршруте №30а с 15 ноября 2023 года поднимется стоимость проезда на 10 рублей и составит 50 рублей», – указали в объявлении маршрутки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске заметили скачок цен на такси — они выросли в два раза. Таксисты аргументируют данную ситуацию тем, что на цены влияет и снижение количества водителей. А также им нужно окупать расходы на обслуживание машин, покупку автомобилей и бензин.