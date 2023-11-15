В Новосибирске в магазинах начали продавать вино с российской маркой

На марке напитка изображена матрешка.

В магазинах Новосибирска появилось новое вино с особой российской маркой, требующей от производителей подтверждения происхождения винограда. На этикетке изображена матрешка. Об этом сообщили на торговом форуме «Дни ритейла в Сибири».

Исследования показывают, что покупатели проявляют более лояльное отношение к отечественной продукции. Эксперты считают, что это связано не только с уменьшением импорта, но и с повышением качества вина в России.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила положительные изменения качества вина в последние пять лет. Рост качества составил 7% в сегменте игристых вин, 20% в сегменте белых и 38% в сегменте розовых вин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что нутрициолог Киселева перечислила продукты, влияющие на иммунитет человека.