В Новосибирске выделили 8,3 млн рублей на ремонт двух бань

Две городские бани отремонтируют за 8,3 миллиона рублей в Новосибирске.

По данным портала госзакупок, муниципальное банное хозяйство «Сибирячка» стало заказчиком на ремонт в банях №26 на улице Чекалина и №19 на Первомайской. Стоимость реставрации оценивается в 8,3 миллиона рублей.

В зданиях должны привести в порядок крыши, пол и потолок, поменять радиаторы, отштукатурить откосы дверей и окон.

Срок окончания работы обозначен до 10 декабря.

Напомним, что подрядчика для ремонта дороги за 6,5 миллионов рублей ищут в Новосибирске.