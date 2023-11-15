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недвижимость общество

В Новосибирске за 58,5 миллиона продают элитный коттедж с домом охраны и бассейном

Фото: Pexels.com

В элитном поселке «Ельцовка» Новосибирска выставили на продажу коттедж площадью 400 квадратных метров за 58,5 миллиона рублей.

Дом расположен на участке в 30 соток и выполнен из кирпича, окруженного вековыми хвойными деревьями.

Недвижимость подходит как для круглогодичного проживания, так и для летнего отдыха. Внутри коттеджа имеется несколько спален, санузлов, комнат свободного назначения, прачечная, обеденная зона и зимний сад.

Продавец также отметил, что в коттедже есть бассейн и сауна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома.

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Игорь Кириченко
Журналист

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