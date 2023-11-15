В Новосибирске жильцы 20 домов переплатили 500тысяч рублей за горячую воду

В Заельцовском районе Новосибирска прокуратура выявила, что жителей многоквартирных домов обсчитали за горячую воду. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

По результатам проверки выяснилось, что 20 жителей многоквартирных домов на улице Кубовая были обсчитали за период с 1 августа по 1 ноября этого года. Позже нашли еще нарушения в отношении 3770 жителей. Общая сумма переплат составила почти 500 тысяч рублей.

Прокуратура района предъявила управляющей компании представление с требованием произвести перерасчет с учетом выявленных нарушений. Жителей обсчитали по тарифам, превышающим как федеральные, так и региональные нормативы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за 58,5 миллиона продают элитный коттедж с домом охраны и бассейном.