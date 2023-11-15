В Новосибирской области число найденных фальшивых банкнот сократилось на 70%

Сибирское отделение Банка России представило данные о снижении количества обнаруженных фальшивых банкнот в 2023 году.

По статистике, количество поддельных купюр уменьшилось на 70%, обнаружено всего 50 поддельных банкнот на общую сумму почти 170 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались банкноты в 5 тысяч рублей. Из 50 обнаруженных поддельных купюр 30 были этого номинала. Причем большинство имитировали банкноты образца 1997 года. На втором месте по популярности оказались поддельные тысячерублевые купюры, их обнаружили 17.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в школе № 189 после нового года возобновит работу бассейн.