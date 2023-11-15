В Новосибирске в школе № 189 после нового года возобновит работу бассейн

Власти Новосибирска объявили о завершении капитального ремонта бассейна в школе №189.

По информации пресс-центра мэрии, в здании, построенном в 1985 году, выявили дефекты. В этом году городской департамент образования принял решение о проведении ремонтных работ.

На данный момент готовность объекта составляет 93%. Бассейн снова будет доступен для использования школьниками после новогодних каникул. Занятия для учеников 1-4 классов будут проводиться в обновленном бассейне.

Мэр Анатолий Локтя отметил, что ремонт бассейна делают при поддержки областного бюджета. Общая стоимость работ составила 22 миллиона рублей.

Также градоначальник сообщил, что в настоящее время разрабатывается проектная документация для строительства дополнительного корпуса школы №189 на улице Выборной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области многодетным семьям компенсируют часть платы за обучение детей.