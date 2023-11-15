В Новосибирской области многодетным семьям компенсируют часть платы за обучение детей

С 1 января 2023 года в Новосибирской области ввели меру социальной поддержки многодетных семей.

Им компенсируют части платы за обучение по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

Размер выплаты составляет 20-30% от оплаченной суммы. Все зависит от количества детей в семье.

Право на компенсацию имеют многодетные семьи, где доход не превышает установленную величину прожиточного минимума на душу населения. Для семей с менее чем пятью детьми размер компенсации составляет 20%, в то время как для семей с пятью и более детьми — 30%.

Заявление на получение выплаты может подать один из родителей в центре соцподдержки населения, МФЦ или через портал Госуслуг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жильцы 20 домов переплатили 500тысяч рублей за горячую воду.