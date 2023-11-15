В Новосибирской области при поддержке «Единой России» в Садовом построили амбулаторию

В посёлке Садовый Станционного сельсовета построили новую амбулаторий для 50 посещений в смену.

Здание одноэтажное. В нем будут кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, акушера и физиотерапевта. Амбулатория разделена на детское и взрослое отделения.

Глава Станционного сельсовета Фанир Хабибуллин рассказал, что сейчас идет процесс получения лицензии. Он отметил, что, предварительно, первые пациенты смогут получить помощь в середине декабря.

Зампредседатель соцкомитета Заксобрания региона Юрий Похил подчеркнул, что развитие здравоохранения вписывается в народную программу партии и нацпроект «Здравоохранение».

На данный момент в Новосибирской области активно проектируются, строятся и реконструируются 102 объекта медицины в рамках модернизации первичного звена. Из них 75 — фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), 27 — поликлиники и врачебные амбулатории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске около строящегося нового кампуса НГУ началось благоустройство.