В Новосибирской области простятся с Дмитрием Белоусовым – он погиб в зоне СВО

С жителем новосибирской области Дмитрием Белоусовым простятся в Новосибирской области.

В администрации Черепановского района Новосибирской области сообщили о том, что 22 октября погиб доброволец Дмитрий Белоусов в зоне специальной военной операции.

В сентябре 2023 года сибиряк принял решение добровольно отправиться в зону СВО. В октябре Дмитрий погиб на территории ЛНР.

Церемония прощания с Дмитрием Белоусовым состоится 15 ноября с 12:00 до 13:00 часов в сельском клубе посёлка Привольный.

Напомним, что при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб старший лейтенант Илья Карпенко 1988 года рождения.