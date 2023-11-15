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общество проиcшествия

В новостройке Новосибирска лифт резко опустился вниз и напугал жильцов

Фото: Pexels.com

В новостройке в Кировском районе Новосибирска резко опустился лифт, когда вез жильцов дома.

Инцидент произошел на улице Бородина, 56, в здании, которое ввели в эксплуатацию чуть больше года назад. Жильцы выразили серьезное беспокойство относительно технического состояния лифта.

По словам очевидцев, лифт начало трясти между 1 и 2 этажами. После этого последовал сильный удар. Управляющая компания и аварийная бригада прибыли на место происшествия только через час после происшествия. Жильцы обеспокоены регулярными поломками и отсутствием реакции со стороны управляющей компании.

Не смотря на жалобы жильцов, управляющая компания заявила, что проверки лифта проводились несколько раз. Нарушений не выявили. Застройщики обещали разобраться в причинах произошедшего и устранить возникшую проблему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что директор новосибирской школы по конному спорту прокомментировал уголовное дело своего заместителя.

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Игорь Кириченко
Журналист

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