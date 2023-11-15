В Центральном, Октябрьском и Ленинском районах Новосибирска ограничат движение

Из-за работ на сетях сразу в трех районах Новосибирска ограничат движение транспорта

Как сообщает РБК, под ограничения попадут Центральный, Октябрьский и Ленинский районы в Новосибирске. Это связано с работами ООО «НТСК» на теплотрассе.

До 27 ноября проезжая часть по улице Котовского в районе дома №21 сужается на шесть метров.

До 19 ноября от улицы Гурьевской до дома №75 на улице Ленинградской проезжая часть полностью закрывается.

До 17 ноября в Центральном районе на три метра сужается проезжая часть на улице Каменской в районе дома №43. Это связано с работами на водопроводе МУП «Горводоканал».

Напомним, что в Новосибирске проведут мероприятие «Нелегальный мигрант» с 13 по 17 ноября 2023 года. Во время него сотрудники Госавтоинспекции будут искать среди водителей и пассажиров нелегальных мигрантов.