В Забайкальском крае хирурги провели уникальную операцию по сохранению беременности

Благодаря операции местная жительница может больше не бояться за жизнь будущих малышей.

В Забайкалье хурурги Перинатального центра краевой больницы провели уникальную операцию беременной местной жительнице Яне Кондеевой и тем самым спасли жизнь ее малышу. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

На протяжении нескольких лет читинка мечтала завести ребенка, но все три беременности заканчивались неудачно на поздник сроках. Дело в том, что женщине поставили следующий диагноз — недостаточность шейки матки. Однако даже такая неприятная новость не заставила Яну опустить руки. И вот 7 ноября 2023 года, благодаря уникальной операции, на свет появился маленький Дима.

«Простыми словами мы наложили шов на матку, использую лапороскопический доступ, по сути завязали узелочек. На самом деле это синтетическая лента, которая позволяет препятствовать преждевременному открытию шейки матки и позволяет пациентке доносить беременность до нужного срока», — объяснил врач акушер-гинеколог краевой клинической больницы Илья Плоткин.

Причем, благодаря такому хирургическому вмешательству, Яна может больше не вспоминать о своем страшном диагнозе. В будущем она сможет спокойно исполнить свою самую заветную мечту: создать большую и крепкую семью.

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