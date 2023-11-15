В зоне СВО погиб Иван Шаталин из Купинского района Новосибирской области

В ходе спецоперации в Волновахском районе Донецкой Народной Республики погиб боец Шаталин Иван. Он родился 24 декабря 2000 года в Черепаново Новосибирской области. Иван начал свой жизненный путь в Купинском районе после переезда по семейным обстоятельствам в 2008 году.

Мужчина учился в Купинской школе-интернат № 1 с 2008 по 2014 год. После этого его забрали в приемную семью Мироновой. Иван продолжил обучение в МБОУ СОШ № 148 Купинского района.

После окончания школы в 2020 году Иван поступил в ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» на сварщика. Завершив обучение в июне 2020 года, он решил продолжить службу в армии, сначала по срочной службе, а затем заключил контракт.

В ходе боевых действий в зоне спецоперации Иван был ранен. После успешного лечения вернулся на передовую. 30 октября он получил смертельное ранение.

Церемония прощания с Иваном Шаталиным состоится 17 ноября 2023 года с 11:00 до 12:00 в кинотеатре «Сибирь» по адресу: г. Купино, ул. Розы Люксембург, 7.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 38-летний боец из Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО.