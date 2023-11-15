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общество

Власти ищут подрядчика для установки системы защиты на Дмитровском мосту

Фото: novosibirsk-history.ru

Для установки системы защиты на Димитровском мосту в Новосибирске власти ищут подрядчика

На сайт госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для установки систем безопасности на Дмитровском мосту и в тоннеле.

Подрядчику необходимо разместить системы видеонаблюдения, охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Это позволить фиксировать перемещения самоходной техники, физических лиц и автомобилей, что поможет оперативно реагировать на противоправные действия (или подготовку к ним).

Начальная цена контракта — более 160 миллионов рублей, работу необходимо закончить до ноября 2025 года.

Напомним, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги за 6,5 миллионов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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