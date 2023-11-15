Военнослужащий демонстративно избил сослуживца на глазах у товарищей

В Новосибирске гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор сержанту Эльдару Рамазанову.

По данным Telegram-канала «2-й Восточный окружной военный суд», военнослужащий Эльдар Рамазанов, находясь на плацу, был рассержен замечанием, которое сделал ему сослуживец из-за высказанной шутки. Не долго думая, Эльдар решил наказать своего «обидчика» и в присутствии других военнослужащих нанёс ему множество ударов по челюсти и голове.

Сейчас суд назначил Рамазанову наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что военнослужащий напал с ножом на девушку и получил срок в Новосибирской области. Суд назначил Иванову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 7 лет.