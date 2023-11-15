Жители Новосибирска продолжают собирать грибы в ноябре

Грибники Новосибирской области делятся в социальных сетях своим урожаем в середине ноября.

Тёплая погода в середине ноября всё же даёт свои плоды, поэтому грибники Новосибирска активно собирают урожай и делятся им в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети. Причём некоторые виды грибов всё ещё продолжают расти, несмотря на падение снега.

Так, например, местная жительница поделилась фотографией зимних опят и фламмулин, которые она нашла рядом с домом. А мужчина нашёл после оттаивания снега вешенки и трутовик.

Напомним, что в Новосибирске может погибнуть флора и фауна из-за ноябрьской оттепели.