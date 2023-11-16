38-летний боец из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В сентябре 2023 года Дмитрий решился отправиться в зону СВО добровольцем.

В Новосибирской области жители Черепановского района готовятся к прощанию с 38-летним Дмитрием Белоусовым, который погиб в результате выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Районная администрация подтвердила эту информацию.

Дмитрий Белоусов закончил Безменовскую среднюю школу в 2001 году и последующие годы трудился на заводе металлоконструкций в Новосибирске. В сентябре 2023 года он принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. 22 октября погиб, выполняя свои обязанности.

Прощание с Дмитрием Белоусовым запланировано на 15 ноября с 12:00 до 13:00 в сельском клубе посёлка Привольный.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоне СВО погиб Иван Шаталин из Купинского района Новосибирской области.