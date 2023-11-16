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общество наука

Акцию-флешмоб «Научный привет» проведут учёные в Новосибирске

Фото: Правительство Новосибирской области

Акция «Научный привет» пройдёт 19 ноября в Новосибирской области.

Министерство науки и инновационной политики региона и президиум СО РАН организовали мультимедийную акцию «Научный привет». Она пройдёт 19 ноября в Новосибирской области.

«Мы планируем привлечь внимание молодых людей к науке и показать, как интересно и важно заниматься исследованиями; продемонстрировать новые отечественные научные разработки всем желающим, познакомить с разными научными школами страны, способствовать росту научной грамотности в обществе», — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В ходе акции «Научный привет» учёные будут записывать небольшие видео, в которых расскажут о себе и своей научной работе.

Напомним, что в Новосибирске учёные разрабатывают ударный дрон, который можно распечатать на 3D-принтере.

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Валерия Митрохина
Журналист

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