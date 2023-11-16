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общество наука

В Новосибирске разрабатывают ударный дрон, который можно распечатать на 3D-принтере

Фото: freepik

Новый ударный беспилотник разрабатывают в Новосибирске.

По данным ТАСС, новосибирское конструкторское бюро «Спектр» разрабатывает ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который можно будет печатать на 3D-принтере из вторсырья в зоне специальной военной операции.

По словам исполнительного директора фирмы Андрея Братенькова, дальность полёта аппарата может составить до 30 километров, а его нагрузка — до 10 килограммов.

Аппарат можно будет печатать из вторсырья, а сам дрон будет практически полностью состоять из компонентов отечественного производства.

«Часть компонентов для этого полетного контроллера закуплены в Китае, но основной процессор российского производства. Пропеллеры, винты и все прочее, включая электродвигатель, будет отечественным», – рассказал Андрей Братеньков.

Также, по его словам, проведение лётных испытаний планируется провести уже в декабре этого года.

Напомним, что учёные приступили к разработке нового уникального способа исследования лекарств.

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Валерия Митрохина
Журналист

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