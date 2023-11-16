Байкеры из Новосибирска проехали 8 тысяч километров по Алтаю и Монголии

Байкеры из Новосибирска Алексей Бондарев и Владимир Кончуковский, члены мотоклуба «99 percent MC», успешно завершили своё путешествие.

Они проехали более 8 тысяч километров на мотоциклах через Алтай и Монголию. Маршрут путешествия проходил через Новосибирскую область, Горный Алтай и Монголию. В Барнауле к ним присоединились два друга. Вместе они отправились в путешествие по живописным местам.

Во время поездки байкеры познакомились с разными культурами и национальностями. На берегу реки в Горном Алтае они встретили одинокого итальянца без ног, который два месяца путешествовал по России с протезами для ходьбы. В Улан-Баторе новосибирцы познакомились с байкерами из Тайваня, Китая, США, Индии и Южной Кореи.

Байкеры также обменялись опытом с представителями мотоклубов из Европы, Турции и России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске восстанавливают дореволюционную машину-карету из царского гаража.