Боец Иван Шаталин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб Иван Шаталин из Новосибирской области.

В ходе спецоперации в Волновахском районе Донецкой Народной Республики погиб боец Иван Шаталин 2000 года рождения.

После окончания школы в 2020 году Иван поступил в ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» на сварщика. Завершив обучение в июне 2020 года, он решил продолжить службу в армии, сначала по срочной службе, а затем заключил контракт.

30 октября 2023 года Иван получил смертельное ранение в ходе специальной военной операции.

Церемония прощания с бойцом состоится в городе Купино Новосибирской области 17 ноября 2023 года с 11:00 до 12:00 в кинотеатре «Сибирь» по адресу: ул. Розы Люксембург, 7.

Напомним, что в Новосибирской области простятся с Дмитрием Белоусовым.